Когда достроят Дворец спорта в Дербенте?

Дворец спорта, строительство которого ведется уже более двух лет, сможет открыться в Дербенте к концу 2026 года, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.
Он напомнил об июньском визите в республику президента РФ. Вскоре после поездки Владимир Путин выделил Дагестану из федерального бюджета дополнительные 5 млрд рублей.
"Это позволит нам решить многие амбициозные задачи. Например, продолжить строительство Дворца спорта, который вместит 2,5 тыс. человек... Рассчитываем, что в конце 2026 года Дворец спорта начнет работу"
– глава региона
В администрации Дербента уточнили ТАСС, что именно на Дворец спорта будет потрачено порядка двух миллиардов рублей.
Очистные сооружения
Меликов также рассказал о таком важном проекте, как очистные сооружения. По словам главы региона, они заработают в Дербенте уже совсем скоро.
Политик добавил, что Дербент станет первым дагестанским городом, где заработают такие сооружения, и подчеркнул, что аналогичные проекты будут реализованы и в других городах.