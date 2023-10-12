Когда достроят Дворец спорта в Дербенте?

Опубликовано: 2:13, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дербентский Дворец спорта все же будет достроен – на завершение проекта выделено порядка 2 млрд рублей. Сроки открытия объекта озвучил глава Дагестана.

Дворец спорта, строительство которого ведется уже более двух лет, сможет открыться в Дербенте к концу 2026 года, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.

Он напомнил об июньском визите в республику президента РФ. Вскоре после поездки Владимир Путин выделил Дагестану из федерального бюджета дополнительные 5 млрд рублей.

"Это позволит нам решить многие амбициозные задачи. Например, продолжить строительство Дворца спорта, который вместит 2,5 тыс. человек... Рассчитываем, что в конце 2026 года Дворец спорта начнет работу"

– глава региона

В администрации Дербента уточнили ТАСС, что именно на Дворец спорта будет потрачено порядка двух миллиардов рублей.

Очистные сооружения

Меликов также рассказал о таком важном проекте, как очистные сооружения. По словам главы региона, они заработают в Дербенте уже совсем скоро.

Политик добавил, что Дербент станет первым дагестанским городом, где заработают такие сооружения, и подчеркнул, что аналогичные проекты будут реализованы и в других городах.