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Когда будут продавать алкоголь онлайн в России?

Когда будут продавать алкоголь онлайн в России?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Продажа алкоголя онлайн в России, запрещенная на данный момент, в перспективе все же может быть разрешена, несмотря на жесткую позицию Минздрава. О продолжении диалога рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Дискуссия между Минфином и Минздравом по поводу легализации продажи алкоголя онлайн будет продолжена, пообещал глава финансового ведомства Антон Силуанов.

Он признал, что отстоять свою позицию Минфину будет непросто: Минздрав ссылается на вред алкоголя для здоровья человека, и едва ли эту точку зрения имеет смысл обсуждать.

"Но если ее продолжать, то тогда нужно запретить полностью торговлю алкоголем. Вопрос механизма получения, покупки алкоголя, будь то в магазине или в интернете – вот в чем стоит вопрос. Не то, что вреден он или не вреден, это пусть разбираются медики"

– Антон Силуанов

В эфире "Россия-24" он намекнул, что возглавляемое им ведомство сдаваться не собирается. Министр пояснил, что речь идет исключительно о том, чтобы облегчить покупку каких-либо товаров, в том числе и с помощью интернета.

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