Когда будут продавать алкоголь онлайн в России?

Дискуссия между Минфином и Минздравом по поводу легализации продажи алкоголя онлайн будет продолжена, пообещал глава финансового ведомства Антон Силуанов.
Он признал, что отстоять свою позицию Минфину будет непросто: Минздрав ссылается на вред алкоголя для здоровья человека, и едва ли эту точку зрения имеет смысл обсуждать.
"Но если ее продолжать, то тогда нужно запретить полностью торговлю алкоголем. Вопрос механизма получения, покупки алкоголя, будь то в магазине или в интернете – вот в чем стоит вопрос. Не то, что вреден он или не вреден, это пусть разбираются медики"
– Антон Силуанов
В эфире "Россия-24" он намекнул, что возглавляемое им ведомство сдаваться не собирается. Министр пояснил, что речь идет исключительно о том, чтобы облегчить покупку каких-либо товаров, в том числе и с помощью интернета.