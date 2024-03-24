Кобахидзе: цель президента Грузии - саботаж выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает последние действия президента Саломе Зурабишвили саботажем и попыткой помешать выборам.
Ранее президент наложила вето на решение изменить правила избрания членов ЦИК. Также Зурабишвили считает, что за границей необходимо открыть большое число избирательных участком и критикует позицию правительства по данному вопросу.
Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября текущего года.
"У нее нет морального права говорить о выборах, так как своим вето она прямо поддерживала сохранение тупиковой ситуации в ЦИК. Все хорошо видят, что единственная цель Саломе Зурабишвили – это саботаж и какое-то создание угрозы или проблемы выборам"
– Кобахидзе
Президент, по мнению премьера, присоединилась к спекулятивной компании оппозиции - "Единого национального движения" и ряда других партий. Он добавил, что самоцель Зурабишвили – очернить выборы, однако этого ей достичь не удастся.