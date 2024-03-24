Вестник Кавказа

Кобахидзе: цель президента Грузии - саботаж выборов

Кобахидзе: цель президента Грузии - саботаж выборов
© Фото: сайт парламента Грузии
Премьер Грузии считает, что президент страны заинтересована в саботаже выборов. Так он отреагировал на решение Зурабишвили наложить вето на изменение правил избрания членов ЦИК и призыв к открытию участков для голосования за границей.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает последние действия президента Саломе Зурабишвили саботажем и попыткой помешать выборам.

Ранее президент наложила вето на решение изменить правила избрания членов ЦИК. Также Зурабишвили считает, что за границей необходимо открыть большое число избирательных участком и критикует позицию правительства по данному вопросу.

Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября текущего года.

"У нее нет морального права говорить о выборах, так как своим вето она прямо поддерживала сохранение тупиковой ситуации в ЦИК. Все хорошо видят, что единственная цель Саломе Зурабишвили – это саботаж и какое-то создание угрозы или проблемы выборам"

– Кобахидзе

Президент, по мнению премьера, присоединилась к спекулятивной компании оппозиции - "Единого национального движения" и ряда других партий. Он добавил, что самоцель Зурабишвили – очернить выборы, однако этого ей достичь не удастся.

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