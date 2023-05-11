Китай знакомится с красотами Самарканда

Опубликовано: 11:39, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристический потенциал Самарканда представили в Китае на саммите Всемирной федерации туристических городов, в котором принимают участие представители 83 стран мира.

Представители узбекистанской делегации на брифинге в ходе саммита Всемирной федерации туристических городов, проходящем в Китае, рассказали о туристическом потенциале Самарканда и условиях, созданных там для туристов, сообщает министерство культуры и туризма Узбекистана.

В саммите, который проходит в китайском городе Чангши, принимают участие представители 159 туристических городов из 83 стран мира, Узбекистан на нем представляют сотрудники Главного управления туризма и культурного наследия и администрации Самаркандской области, передает Sputnik Узбекистан.

Напомним, Всемирная федерация туристических городов (WTCF) была основана в 2012 году, в ее состав вошли известные туристические города и организации. Самарканд был гостем саммита WTCF в 2018 году, после чего стал членом организации.