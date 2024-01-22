Китай поможет Грузии стать цифровым хабом

Посол Китая в Грузии заявил, что компании КНР готовы помочь республике в развитии экономической и транспортной сферы. Усиление партнерства поможет Грузии стать логистическим узлом и транспортным хабом.

Китай готов сотрудничать с Грузией и поможет ей стать транспортным узлом и цифровым хабом. Такое заявление сделал посол КНР в Грузии Чжоу Цзянь в ходе своего интервью телеканалу Imedi.

Он также заявил, что китайские компании готовы сотрудничать с республикой, потому что страна имеет выгодное политическое и географическое положение.

"Грузия интересна китайским компаниям из-за выгодного географического положения и режима свободной торговли со многими странами, поэтому они готовы сотрудничать в сфере международной торговли, логистики, транспорта и прочего"

- Чжоу Цзянь

Ранее сообщалось, что в начале этого года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с представителями властей республики посетили КНР с деловым визитом, где провели ряд встреч на высшем уровне. В частности, поднимались вопросы развития двусторонних отношений Китая и Грузии.

Также между странами был введен безвизовый режим. Грузия отменила визы для граждан Китая в сентябре прошлого года, Китай ввел безвиз для граждан Грузии в феврале 2024 года.