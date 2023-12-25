"Грузинская мечта" назвала Китай новым образцом для Грузии

В «Грузинской мечте» сообщили, что Китай является примером для Грузии. Он отметил, что у стран есть потенциал для сотрудничества. По его словам, в ходе визита говорилось о реализации проектов.

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что за последние годы Китай добился серьезного прогресса с экономической точки зрения.

"Китай является образцовой страной с точки зрения модернизации и экономического прогресса. За последние 20 лет Китай добился большого прогресса с экономической точки зрения, поэтому Китай является для нас образцовой страной. Это создает очень хороший потенциал для сотрудничества"

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что в ходе визита грузинской делегации в Пекин речь шла о конкретных деталях, реализации инфраструктурных проектов. По его словам, говорилось о важности порта Анаклия для дальнейшего развития транзитной функции Грузии, в чем напрямую заинтересован Китай.

В заключение Кобахидзе добавил, что есть вполне конкретные перспективы сотрудничества, которые следует максимально использовать.

Напомним, делегаций «Грузинской мечты» во главе с Кобахидзе была в Китае с 15 по 20 января, где провела ряд встреч на высшем уровне.