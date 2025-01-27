Кисловодск за минувший год принял почти 2 миллиона отдыхающих

Курортный Кисловодск в минувшем 2024 году посетили почти чуть меньше двух миллионов туристов – турпоток увеличился на 5%, поставив новый рекорд по посещаемости легендарных здравниц, сообщил глава города Евгений Моисеев.

Курортный Кисловодск на Ставрополье возвращает себе былую популярность: в минувшем 2024 году "на водах" отдохнули свыше 1,9 млн человек, это новый рекорд некогда всесоюзной здравницы, сообщил глава города Евгений Моисеев.

"По итогам 2024 года Кисловодск посетило рекордное количество отдыхающих. Согласно данным Big Data, в 2024 году Кисловодск принял более 1,9 млн человек, из них 1 208 049 туристов приехали с пребыванием более суток и около 716 тыс экскурсантов посетили город-курорт без ночевок. В сравнении с прошлым годом количество гостей увеличилось на 5%"

- Евгений Моисеев

Больше всего выросло число путешественников, приехавших поправить здоровье – их число в коллективных средствах размещения выросло на 15%, и это тоже новый рекорд санаториев курорта, отметил градоначальник, передает ТАСС.

В целом развитие курортного города идет в правильном направлении, ведь это - круглогодичный курорт, и его основные ценности – не море, которого здесь нет, а знаменитые на весь мир здравницы, их лечебные процедуры, уникальные вода, природа и чистый воздух, отметил Моисеев, заверив: город продолжит развивать свою инфраструктуру и туристическую сферу, чтобы обеспечить комфорт и его гостям, и коренным жителям.