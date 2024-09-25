Казнь мужчины за связь с "Моссадом" произошла в Иране

Сотрудничавший с "Моссадом" мужчина был казнен сегодня утром в Иране. Его обвинили в связях с высокопоставленными офицерами израильской службы внешней разведки.

В Иране казнили мужчину, которого обвинили в связях со службой внешней разведки Израиля – "Моссадом". Об этом пишут 30 апреля местные средства массовой информации.

По информации агентства Tasnim, один из основных шпионов "Моссада" был повешен в среду утром после того, как были проведены все юридические процедуры и завершилось рассмотрение его дела в суде.

Казненный начал взаимодействовать с израильской разведкой осенью 2020 года. Он работал с высокопоставленными офицерами "Массада" и был на месте убийства полковника КСИР Хасана Сайяда-Ходаи в 2022 году.