Казем Джалали: присутствие внерегиональных сил вредит Южному Кавказу

Тегеран настаивает на недопустимости присутствия внерегиональных государств на Южном Кавказе, подчеркивая, что оно не пойдет на пользу региону. Об этом, отвечая на вопрос "Вестника Кавказа" о расширении "наблюдательной миссии" Евросоюза в Армении, рассказал посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.
"ИРИ имеет очень хорошие связи с соседними странами. В том, что касается кавказского региона, и с Азербайджаном, и с Арменией у нас позитивные отношения. Мы всегда говорили всем своим соседям, что присутствие внерегиональных держав не может быть в интересах нашего региона. Мы считаем, что региональные проблемы должны решаться региональными государствами", - указал он.
Посол Ирана в России напомнил об инициации наиболее эффективного формата внутрегионального сотрудничества – платформы "3+3". "И Армения, и Азербайджан согласны работать в этом формате, вместе с Турцией, Россией и Ираном они приняли активное участие в запуске этого механизма. Надеемся, что Грузия тоже присоединится к платформе "3+3" на следующих встречах", - сообщил Казем Джалали.
"У Ирана есть не только хорошие связи с Азербайджаном и с Арменией, но и большое желание развивать двусторонние отношения со всеми странами нашего региона. В то же время мы продолжаем настаивать, что внерегиональные силы не могут быть полезны нашим странам", - заключил дипломатический представитель Исламской Республики.