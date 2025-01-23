Вестник Кавказа

Казахстан временно запретил транспортировку зерновозов из стран Средней Азии

Казахстан временно запретил транспортировку зерновозов из стран Средней Азии
© Фото: АО “НК “Қазақстан темір жолы“
На две недели, до 8 марта, транспортный холдинг Казахстана запретил доставку в страну разгруженных порожних вагонов-зерновозов: их обилие на путях создает проблемы логистам и железнодорожникам.

Руководство казахстанского транспортно-логистического национального холдинга "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги") на две недели ввело запрет на транспортировку порожних вагонов-зерновозов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

"КТЖ ввели временный запрет на транспортировку порожних зерновозов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана на все железнодорожные станции Казахстана"

- "Казахстан темир жолы"

Такая телеграмма уже отправлена грузоотправителям и национальным железнодорожным администрациям, сообщает отраслевой Telegram-канал LogiStan, передает Sputnik Казахстан.

Ограничения вводятся с 26 февраля по 8 марта 2025 года. Причины ввода запрета не указываются, однако как полагают эксперты, причина в том, что на магистральной сети холдинга скопилась масса порожних вагонов, и это создает лишние трудности для железнодорожников и логистов.

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