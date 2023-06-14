Казахстан прекратил ввоз российского авиатоплива

Опубликовано: 12:39, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за риска затоваривания собственных НПЗ Минэнего Казахстана запретило Казахстанским железным дорогам ввоз в страну авиатоплива из России, на железных дорогах страны уже скопилось более 500 вагонов с российским керосином.

Казахстан временно остановил ввоз авиатоплива из России по своим железным дорогам - письмо в компанию "Казахстан темир жолу" (КТЖ, Казахстанские железные дороги) по введению конвенционного запрета на ввоз российского авиатоплива Минэнерго страны направило 8 июня.

"​В связи с переизбытком импорта авиакеросина с Российской Федерации для нужд казахстанских аэропортов более 420 вагонов-цистерн или 25 тыс т находятся на железной дороге вблизи Алматы, более 100 вагонов или 6 тыс т - вблизи Астаны", - говорится в сообщении Минэнерго, передает Sputnik Казахстан.

В то же время от казахстанских авиакомпаний и аэропортов нет заявок на отгрузку топлива, и в Минэнерго страны опасаются затоваривания керосином на нефтеперерабатывающих заводах. Еще один фактор, вызывающий опасения у энергетиков – в стране установилась жара, превышающая 30 градусов, что создает взрывоопасную ситуацию на железной дороге.

Запрет на ввоз вводится по запросу КТЖ с 14 июня по 14 июля 2023 года и носит временный характер, он будет действовать до нормализации ситуации, - добавили в Минэнерго.