КТЖ вводит женские вагоны еще на трех маршрутах

Опубликовано: 22:49, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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В скором времени в составе еще трех поездов, следующих из Астаны, появятся вагоны для женщин – это вызвано ростом спроса на перевозки в именно таких вагонах.

Скоро в поездах, которые отправляются из столицы Казахстана в Алматы, Актобе и Шымкент, появятся вагоны для женщин, сообщает пресс-служба "Казахстан темир жолы" ("Железные дороги Казахстана", КТЖ).

"В связи с ростом спроса на женские вагоны АО "Пассажирские перевозки" продолжает расширять их географию курсирования. Такие вагоны будут включены в составы поездов "Астана – Алматы", "Алматы – Актобе" и "Астана – Шымкент", - говорится в сообщении КТЖ, передает Sputnik Казахстан.

Вагоны для женщин в пилотном режиме стали ходить в Казахстане в 2021 году. Они были включены в состав поездов, курсирующих по маршруту Алматы – Мангистау и Алматы - Оскемен. Новшество понравилось, и с февраля 2022 года такие вагоны появились в составе поездов Мангистау - Семей, Астана - Атырау и Павлодар - Туркестан.