Казахстан пока не выпускает автоматы Калашникова

Производство автоматов Калашникова временно приостановлено в Казахстане. Оружие делалось на предприятии "Тыныс".
Выпуск легендарных автоматов Калашникова временно прекращен в Казахстане, рассказал замминистра промышленности республики Азамат Бейспеков.
Он напомнил, что в стране ранее был ограничен экспорт оружия.
"Поэтому производство (автоматов) сейчас приостановлено"
– чиновник
Замглавы Минпрома уточнил, что выпуск оружия поставлен на паузу, так как потребности в нем и, соответственно, рынок на данный момент ограничены.
Отметим, что экспорт вооружения был запрещен в Казахстане в августе минувшего года.
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