Казахстан пока не выпускает автоматы Калашникова

Производство автоматов Калашникова временно приостановлено в Казахстане. Оружие делалось на предприятии "Тыныс".

Выпуск легендарных автоматов Калашникова временно прекращен в Казахстане, рассказал замминистра промышленности республики Азамат Бейспеков.

Он напомнил, что в стране ранее был ограничен экспорт оружия.

"Поэтому производство (автоматов) сейчас приостановлено"

– чиновник

Замглавы Минпрома уточнил, что выпуск оружия поставлен на паузу, так как потребности в нем и, соответственно, рынок на данный момент ограничены.

Отметим, что экспорт вооружения был запрещен в Казахстане в августе минувшего года.