Казахстан может заставить чиновников отказаться от бумажных справок

В скором будущем сбор бумажных справок в Казахстане может уйти в прошлое, более того – за требование таких документов может наступить административная ответственность.

Власти Казахстана могут ввести административную ответственность чиновников разных рангов за неправомерное требование бумажных справок – с таким предложением сегодня на заседании правительства страны выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

"Мы перевели их в цифровой формат. Однако анализ показал, что вопрос истребования бумажных справок полностью не решен. По-прежнему требуют справок работодатели и школы. Мы с двумя уполномоченными министерствами в 2024 году полностью решим эту проблему. Просим ввести административную ответственность за неправомерное истребование справки"

- Багдат Мусин

Министр рассказал, что ежегодно гражданам приходилось собирать около 50 млн справок, и рассказал, как работала бюрократическая система: к примеру, для того, чтобы получить временную отсрочку от призыва в армию: бумажной волокитой каждый год занимались более 106 тыс студентов, передает "АиФ-Казахстан".

Сбор справок из учебного заведения и медицинских организаций занимал около двух недель, только после этого их можно было нести в военкомат. Теперь же базы данных трех министерств позволяют сделать это автоматически, без какой-либо бумажной волокиты, - добавил Багдат Мусин.