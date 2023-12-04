Казахстан и ОАЭ свяжут прямые авиарейсы

Министры иностранных дел Казахстана и ОАЭ созвонились для обсуждения потенциала запуска прямого авиасообщения между государствами в свете взаимного настроя на углубление экономических контактов.

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу обсудил с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном организацию прямых авиаперелетов между двумя государствами. Перспективный первый маршрут соединит Астану и Абуд-Даби.

Пока что речь идет об исследовании потенциала данного маршрута, по которому будут летать самолеты авиаперевозчиков Air Arabia и Etihad Airways.

Нуртлеу констатировал значимость ОАЭ для Казахстана как основного и традиционного партнера республики на Ближнем Востоке, отметив, что целью Астаны является доведение товарооборота до $1 млрд.

В связи с этим министры говорили о продолжении взаимодействия в сферах инвестиций и высоких технологий, подтвердив взаимный настрой государств на увеличение объема связей в экономике.