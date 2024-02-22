Казахстан будет поставлять в Россию по 1 млн яиц ежемесячно до конца 2024 года

Казахстан до конца года будет экспортировать в РФ по 1 млн яиц в месяц. В феврале поставка была выше - дополнительно прибыло более 600 тыс яиц.

Каждый месяц из Казахстана в Россию будет поступать по 1 млн куриных яиц, информирует Ассоциация яичных производителей РК.

В прошлом месяце птицефабрики Казахстана направил в РФ дополнительно свыше 600 тыс яиц. В ближайшие дни на российский рынок поступит еще 400 тыс яиц из Казахстана, указывается в сообщении. Российская сторона в январе попросила Казахстан о поставке дополнительного объема столовых яиц.

"Ежемесячные поставки в течение года планируется организовать на уровне 1 млн куриных яиц"

– Ассоциация производителей

Поставки яиц в Россию не скажутся на обеспеченности яйцом внутреннего рынка, отметили производители - птицефабрики имеют возможность дополнительно производить 1 млн яиц в месяц.