Кавказ выразил заинтересованность в технических специалистах

Рустам Тапаев заявил, что курорты Северного Кавказа заинтересованы в технических специалистах. Сейчас ведется активное сотрудничество с вузами СКФО.

Заместитель генерального директора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев сообщил о заинтересованности курортов Северного Кавказа в технических специалистах.

Он отметил, что экономистов и юристов в регионе достаточно, а специалистов, занимающихся управлением канатной дороги, где много очень сложных технических сооружений, нет.

Тапаев подчеркнул, что миссия "Кавказ.РФ" заключается в появлении таких технических специалистов, которых потом можно будет "экспортировать в другие регионы России".

Замгендиректора добавил, что в настоящее время ведется активное сотрудничество с окружными вузами, регион испытывает серьезную нехватку технических кадров.