Катар работает для мира в Израиле

Катарское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что власти страны продолжают работу со всеми сторонами конфликта в Газе. Напомним, что одно из требований Израиля для прекращения военных действия – освобождение всех заложников.

МИД Катара заявил, что власти страны работают для скорейшего разрешения конфликта в Газе. По словам представителя ведомства, Катар обменивается идеями со всеми сторонами, заинтересованными в наступлении мира в Газе.

«Идеи сосредоточены на прекращении боевых действий, предотвращении их распространения в регионе и достижении соглашения об обмене пленными»

– МИД Катара

Ранее глава израильского правительства заявил о том, что война закончится, как только боевики ХАМАС отпустят заложников.