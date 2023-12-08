Израиль намерен возобновить диалог с Катаром

Израиль и Катар попытаются вернуться за стол переговоров в Осло. Также стороны обсудят возможности обмена пленными между Израилем и ХАМАС.

Глава Моссада провел встречу с премьер-министром Катара, предметом которых стал вопрос возобновления переговоров. Кроме того, главе Моссада предстоят переговоры с представителями Египта.

Также стало известно о том, что представители двух стран проведут сегодня в Осло встречу, в ходе которой обсудят возможности обмена пленными между Израилем и ХАМАС.

Известно, что Израиль и ХАМАС пытаются прийти к соглашению по поводу обмена пленными.