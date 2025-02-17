Катание на санках обернулось смертью для подростка в Ингушетии

Мальчик погиб, катаясь на санках в сельском поселении Нижние Ачалуки. Он ударился головой о столб.
В Ингушетии погиб мальчик, катавшийся на санках. Об этом сказано в сообщении, распространенном 25 февраля региональным СУ СКР.
"Несовершеннолетний, находясь на участке местности, прилегающей к улице Степная сельского поселения Нижние Ачалуки, в ходе катания на санках со склона горы ударился о железобетонную опору освещения"
– СУСК
Подросток получил серьезную травму головы и умер.
В ведомстве уточнили, что погибшему было 14 лет, передает РИА Новости.