Вестник Кавказа

Катание на санках обернулось смертью для подростка в Ингушетии

Катание на санках обернулось смертью для подростка в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мальчик погиб, катаясь на санках в сельском поселении Нижние Ачалуки. Он ударился головой о столб.

В Ингушетии погиб мальчик, катавшийся на санках. Об этом сказано в сообщении, распространенном 25 февраля региональным СУ СКР.

"Несовершеннолетний, находясь на участке местности, прилегающей к улице Степная сельского поселения Нижние Ачалуки, в ходе катания на санках со склона горы ударился о железобетонную опору освещения"

– СУСК

Подросток получил серьезную травму головы и умер.

В ведомстве уточнили, что погибшему было 14 лет, передает РИА Новости.

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