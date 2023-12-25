Карачаево-Черкесия нарастила ввод жилья  

Глава КЧР заявил о рекордных показателях ввода в эксплуатацию жилья в республике. По его словам, в мнившем году было возведено 370 тыс кв м.

За минувший 2023 год в КЧР было возведено 370 тыс кв м, сообщил региональный лидер.

«В прошлом году ввели в эксплуатацию почти 370 тыс квадратных метров нового жилья, таким образом на 20% побили исторический рекорд республики (309 тыс квадратных метров) в 2022 году»

– Рашид Темрезов.

Также стало известно, сто республика в мнившем году стало лучшей в части реализации программ федерального уровня.

Ранее сообщалось о том, что в КЧР увеличится количество «Точек роста». Планируется, что в конце 2024 года их количество прирастет еще двумя десятками.