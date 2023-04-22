Карачаево-Черкесия будет развивать сотрудничество с Китаем

Опубликовано: 7:00, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Карачаево-Черкесии и Китая будут наращивать сотрудничество в области экономики, науки, культуры и туризма. Делегации стран обменяются визитами.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил о том, что власти республики и провинции Гуандун в Китае намерены подписать соглашение о развитии сотрудничества в экономике, науке, культуре и туризме.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на его официальной встрече с вице-губернатором, членом партийного руководства Народного правительства провинции Гуандун Чжан Синем.

«По итогам встречи была достигнута договоренность о подписании соглашения между провинцией Гуандун и правительством КЧР, которое нам позволит развивать сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, промышленной, сельскохозяйственной, образовательной, культурной и туристической сферах» – сказал Темрезов.

Далее региональный отметил, что пригласил Чжан Синя посетить Карачаево-Черкесию. Делегация из Карачаево-Черкесии с официальным визитом посетила одну из экономически развитых провинций и индустриальных центров Китайской Народной Республики – Гуандун.