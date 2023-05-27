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"Карабах" подготовил сюрприз для своих болельщиков

логотип футбольного клуба “Карабах“
Руководство "Карабаха" сделало свободным вход на заключительный матч чемпионата с "Туран-Товузом". По окончании встречи агдамской команде вручат чемпионский кубок.

Болельщики смогут бесплатно посетить матч 36-го тура чемпионата Азербайджана по футболу между "Карабахом" и "Туран-Товузом". Такой приятный сюрприз для своих болельщиков подготовило руководство "Карабаха".

Платными будут лишь билеты на ВИП-места. После игры агдамской команде вручат чемпионский кубок и золотые медали.

Турнирная таблица

Две недели назад "Карабах" в рамках 34-го тура разгромил на выезде "Сабаил" (3:0) и досрочно стал чемпионом страны в сезоне 2022/23. Это юбилейное, десятое чемпионство в истории клуба.

Встреча заключительного тура с "Туран-Товузом" состоится в это воскресенье, 28 мая. Игра пройдет на "Азерсун Арене". Стартовый свисток прозвучит в 18:30 (мск).

Спонсором &quot;Карабаха&quot; стала компания Sirab 

Спонсором "Карабаха" стала компания Sirab 

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