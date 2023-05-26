Спонсором "Карабаха" стала компания Sirab 

Компания Sirab стала новым спонсором агдамского "Карабаха". Стороны сотрудничали на протяжении последних 5 лет, а теперь будут официальными партнерами.
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" и компания Sirab стали официальными партнерами. Об этом пишут местные СМИ.
Соответствующее соглашение заключили сегодня генеральный директор клуба Эмрах Челикель и директор компании Алпер Яйчылы.
"Карабах" и Sirab сотрудничали с 2018 года, а теперь будут официальными партнерами.
Неделю назад "Карабах" досрочно выиграл чемпионат Азербайджана нынешнего сезона, разгромив в 34-м туре "Сабах" со счетом 3:0. Это юбилейное, десятое чемпионство в истории клуба.