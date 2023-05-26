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Спонсором "Карабаха" стала компания Sirab 

Спонсором &quot;Карабаха&quot; стала компания Sirab 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Компания Sirab стала новым спонсором агдамского "Карабаха". Стороны сотрудничали на протяжении последних 5 лет, а теперь будут официальными партнерами.

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" и компания Sirab стали официальными партнерами. Об этом пишут местные СМИ. 

Соответствующее соглашение заключили сегодня генеральный директор клуба Эмрах Челикель и директор компании Алпер Яйчылы. 

"Карабах" и Sirab сотрудничали с 2018 года, а теперь будут официальными партнерами. 
  
Неделю назад "Карабах" досрочно выиграл чемпионат Азербайджана нынешнего сезона, разгромив в 34-м туре "Сабах" со счетом 3:0. Это юбилейное, десятое чемпионство в истории клуба.

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