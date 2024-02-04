Канал Октябрьской революции ограждают от лихачей в Махачкале

Ограждения продолжают устанавливать на аварийных участках канала Октябрьской революции (КОРа) в Махачкале. Сегодня они оперативно были размещены на том месте, где накануне произошло ДТП.

Городские службы продолжают работу над тем, чтобы сделать канал им. Октябрьской революции безопасным для автомобилистов в Махачкале, говорится в Telegram-канале Дагмелиоводхоза.

В субботу, по поручению главы ведомства Магомеда Юсупова, бетонные блоки устанавливаются на том месте, где накануне произошла очередная автоавария.

"После поступления сигнала об инциденте на место выехали специалисты и проанализировали ситуацию. Было решено оперативно установить ограждения для минимизации аварийной опасности"

— глава филиала КОРа Зубаир Абасов

Накануне в воду улетела "девятка". Ее водитель не справился с управлением, и машина оказалась в воде. И водитель, и пассажирка сами сумели выбраться из салона и затем выплыть на берег, так что никто не пострадал.

По статистике за 2023 год, озвученной ранее Юсуповым, каждый месяц в КОРе оказывалось минимум 4-5 автомобилей.