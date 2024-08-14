Вестник Кавказа

Камень упал туристу на голову в Мидаграбинском ущелье

Камень упал туристу на голову в Мидаграбинском ущелье
© Фото: МЧС Северной Осетии
Турист из Петербурга серьезно пострадал в долине Мидаграбинских водопадов в Северной Осетии. Молодому мужчине упал на голову камень, так что тот получил травму и не мог идти дальше.

Приехавший из Санкт-Петербурга турист был травмирован на пути к Мидаграбинским водопадам, детали спасательной операции рассказали в МЧС Северной Осетии.

Группа, в составе которой направлялся 19-летний пострадавший к знаменитым водопадам, не регистрировала свой маршрут в МЧС. В ней было 8 участников, приехавших на Кавказ. В какой-то момент на туриста со скалы упал камень. Мужчина получил травму, которая проявлялась в том, что он стал время от времени терять сознание. В таком состоянии молодой человек не мог двигаться дальше.

К группе отправились пятеро спасателей. Они успешно эвакуировали пострадавшего на равнину, где его ждали врачи. Для операции использовались жесткие носилки "акья".

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