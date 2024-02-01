Как проголосовали избиратели на освобожденных территориях Азербайджана?

ЦИК Азербайджана опубликовал итоговые данные по явке избирателей на освобожденных территориях страны в ходе президентских выборов.
Руководитель Информцентра Секретариата Центризбиркома Азербайджана Фарид Оруджев раскрыл данные по явке избирателей на выборах президента страны на освобожденных территориях.
По состоянию на 19:00 в Агдамском городском избирательном округе №118 проголосовало 78,64% избирателей, а в Агдамском сельском избирательном округе №119 – 78,25%.
Остальные данные по явке на выборы на освобожденных территориях выглядят так:
- Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120 - 76,55%;
- Лачинский избирательный округе №121 – 79,7%;
- Ханкендинский избирательный округ №122 – 83,28%;
- Кельбаджарский избирательный округ №123 – 80,57%;
- Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124 – 79,58%;
- Зангилан-Губадлинский избирательный округ№ 125 - 78,86%.