Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Как проголосовали избиратели на освобожденных территориях Азербайджана?

Как проголосовали избиратели на освобожденных территориях Азербайджана?
ЦИК Азербайджана опубликовал итоговые данные по явке избирателей на освобожденных территориях страны в ходе президентских выборов.

Руководитель Информцентра Секретариата Центризбиркома Азербайджана Фарид Оруджев раскрыл данные по явке избирателей на выборах президента страны на освобожденных территориях.

По состоянию на 19:00 в Агдамском городском избирательном округе №118 проголосовало 78,64% избирателей, а в Агдамском сельском избирательном округе №119 – 78,25%.

Остальные данные по явке на выборы на освобожденных территориях выглядят так:

  • Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120 - 76,55%;
  • Лачинский избирательный округе №121 – 79,7%;
  • Ханкендинский избирательный округ №122 – 83,28%;
  • Кельбаджарский избирательный округ №123 – 80,57%;
  • Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124 – 79,58%;
  • Зангилан-Губадлинский избирательный округ№ 125 - 78,86%.
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