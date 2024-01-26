Вестник Кавказа

К вековому юбилею Северной Осетии выпустят набор открыток

К вековому юбилею Северной Осетии выпустят набор открыток
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Набор открыток, приуроченный к 100-летнему юбилею Северной Осетии, скоро можно будет приобрести в каждом газетном киоске. На карточках запечатлены главные этапы культурного развития республики.

В рамках празднования векового юбилея автономии Северной Осетии будет выпущен комплект открыток. Об этом сообщил республиканский руководитель Сергей Меняйло.

"Выпустили набор уникальных открыток к празднованию 100-летия автономии Северной Осетии. Создали четыре интересных набора: исторические снимки Осетии и старого Владикавказа, есть открытки с иллюстрациями Нартского эпоса"

– Сергей Меняйло

Далее он отметил, что есть открытки, посвященные истории становления и развития Северной Осетии, также карточки отражают основные вехи развития культурного наследия республики.

Напомним, что праздничные торжества по случаю юбилея развернутся в республике в июле. Планируются народные гуляния, ярмарки, выставки, мастер-классы и концерты.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2175 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы