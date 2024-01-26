К вековому юбилею Северной Осетии выпустят набор открыток

Набор открыток, приуроченный к 100-летнему юбилею Северной Осетии, скоро можно будет приобрести в каждом газетном киоске. На карточках запечатлены главные этапы культурного развития республики.
В рамках празднования векового юбилея автономии Северной Осетии будет выпущен комплект открыток. Об этом сообщил республиканский руководитель Сергей Меняйло.
"Выпустили набор уникальных открыток к празднованию 100-летия автономии Северной Осетии. Создали четыре интересных набора: исторические снимки Осетии и старого Владикавказа, есть открытки с иллюстрациями Нартского эпоса"
– Сергей Меняйло
Далее он отметил, что есть открытки, посвященные истории становления и развития Северной Осетии, также карточки отражают основные вехи развития культурного наследия республики.
Напомним, что праздничные торжества по случаю юбилея развернутся в республике в июле. Планируются народные гуляния, ярмарки, выставки, мастер-классы и концерты.