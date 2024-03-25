Вестник Кавказа

Известные рок-группы споют для грузинского зрителя

концерт OneRepublic
© Фото: страницы OneRepublic в социальных сетях
Группы Scorpions и OneRepublic выступят в Грузии в рамках правительственной программы. Оба музыкальных коллектива дадут концерты в мае.

Две известные на весь мир рок-группы – Scorpions и OneRepublic – выступят в поселке Шеветили в Грузии в рамках программы правительства республики Starring Georgia.

Концерт Scorpions запланирован на 31 мая. При этом отмечается, что информации о реализации билетов в настоящее время нет. Концерт OneRepublic должен состояться 10 мая.

Стоит добавить, что в рамках программы Starring Georgia, которая была запущена экс-премьером страны, в Грузии успели выступить Bruno Mars, The Killers, Imagine Dragons и другие известные исполнители.

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