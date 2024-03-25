Грузинских болельщиков отвезут в Германию спецрейсами

Авиаперевозчик Грузии организует специальные рейсы для футбольных болельщиков. Самолеты доставят фанатов в те города, где будут проходить матчи.
Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways назначил специальные рейсы для всех, кто захочет поддержать футбольную команду республики на Евро-2024. Об этом сообщила авиакомпания на своей страницу в соцсетях.
"Georgian Airways выполнит специальные прямые рейсы из Тбилиси в те города Германии, где пройдут игры сборной Грузии по футболу на чемпионате Европы, чтобы на матчах могло присутствовать как можно больше болельщиков"
- Georgian Airways
Уточняется, что 19 июня после матча в Дортмунде будет организован вылет в Тбилиси.
Также спецрейсами вернут на родину фанатов, которые посетят матчи в Гамбурге и Дюссельдорфе.
Приобрести билеты на специальные рейсы можно будет с 1 апреля.