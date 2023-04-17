Израилю, и не только, нужен мир с Саудовской Аравией

Достижение мира с Саудовской Аравией принесло бы пользу не только Израилю, но и региону и всему миру, заявил Биньямин Нетаньяху. По его словам, Тель-Авив желает нормализации отношений с королевством.
Власти Израиля считают желательным достижение мира с Саудовской Аравией, такое заявление сделал премьер-министр.
По его словам, руководство Израиля хотело бы нормализовать отношения с королевством.
"Мы видим это как, возможно, огромный шаг к окончанию арабо-израильского конфликта"
— Биньямин Нетаньяху
Глава правительства подчеркнул, что заключение соглашения о нормализации принесло бы масштабные последствия исторического значения не только для Тель-Авива и Эр-Рияда, но и для всего региона, и даже мира.