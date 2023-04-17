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Израилю, и не только, нужен мир с Саудовской Аравией

Израилю, и не только, нужен мир с Саудовской Аравией
© Фото: Сайт Биньямина Нетаньяху
Достижение мира с Саудовской Аравией принесло бы пользу не только Израилю, но и региону и всему миру, заявил Биньямин Нетаньяху. По его словам, Тель-Авив желает нормализации отношений с королевством.

Власти Израиля считают желательным достижение мира с Саудовской Аравией, такое заявление сделал премьер-министр.

По его словам, руководство Израиля хотело бы нормализовать отношения с королевством.

"Мы видим это как, возможно, огромный шаг к окончанию арабо-израильского конфликта"

— Биньямин Нетаньяху

Глава правительства подчеркнул, что заключение соглашения о нормализации принесло бы масштабные последствия исторического значения не только для Тель-Авива и Эр-Рияда, но и для всего региона, и даже мира.

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