Израилю, и не только, нужен мир с Саудовской Аравией

Опубликовано: 21:30, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт Биньямина Нетаньяху

Достижение мира с Саудовской Аравией принесло бы пользу не только Израилю, но и региону и всему миру, заявил Биньямин Нетаньяху. По его словам, Тель-Авив желает нормализации отношений с королевством.

Власти Израиля считают желательным достижение мира с Саудовской Аравией, такое заявление сделал премьер-министр.

По его словам, руководство Израиля хотело бы нормализовать отношения с королевством.

"Мы видим это как, возможно, огромный шаг к окончанию арабо-израильского конфликта"

— Биньямин Нетаньяху

Глава правительства подчеркнул, что заключение соглашения о нормализации принесло бы масштабные последствия исторического значения не только для Тель-Авива и Эр-Рияда, но и для всего региона, и даже мира.