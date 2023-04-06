Израиль защитит Финляндию от ракет

Опубликовано: 11:43, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Финляндии заявили о намерении закупить у Израиля систему ПВО. Сумма сделки составит 316 миллионов евро.

Министерство обороны Финляндии заявило о намерении закупить у Израиля систему противовоздушной обороны Sling David «Праща Давида». Стоимость сделки составит 316 миллионов евро.

«Система значительно улучшит обороноспособность Финляндии, позволив силам перехватывать цели на большой высоте»

– говорится в сообщении финского оборонного ведомства.

Кроме того, сообщается, что сделка включает в себя возможность будущих приобретений на сумму еще 216 миллионов евро.

Известно, что решение о закупке израильских ПВО было принято руководством Финляндии сразу после вступления страны в НАТО. Однако для окончательного утверждения сделки Финляндии необходимо заручиться одобрением Соединенных Штатов.