Израиль защитит Финляндию от ракет

Власти Финляндии заявили о намерении закупить у Израиля систему ПВО. Сумма сделки составит 316 миллионов евро.
Министерство обороны Финляндии заявило о намерении закупить у Израиля систему противовоздушной обороны Sling David «Праща Давида». Стоимость сделки составит 316 миллионов евро.
«Система значительно улучшит обороноспособность Финляндии, позволив силам перехватывать цели на большой высоте»
– говорится в сообщении финского оборонного ведомства.
Кроме того, сообщается, что сделка включает в себя возможность будущих приобретений на сумму еще 216 миллионов евро.
Известно, что решение о закупке израильских ПВО было принято руководством Финляндии сразу после вступления страны в НАТО. Однако для окончательного утверждения сделки Финляндии необходимо заручиться одобрением Соединенных Штатов.