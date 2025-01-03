Израиль нанес более 50 ударов по объектам ХАМАС в Газе

Израильские войска продолжают военную операцию в секторе Газа, несмотря на переговоры по возможному соглашению с ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал более 50 объектов палестинского движения в Газе.

Армия Израиля атаковала более 50 целей ХАМАС в секторе Газа, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

"За прошедшие сутки ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 50 террористическим объектам по всему сектору Газа, включая ячейки террористов, склады оружия, подземную инфраструктуру, противотанковые установки и военные структуры ХАМАС"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Сообщается, что израильские ВС провели операцию по уничтожению члена формирований ХАМАС, который обеспечивал функционирование командно-диспетчерского пункта в здании бывшей школы в Дарадж-Туффа.

Напомним, что Израиль проводит военную операцию против ХАМАС после атаки палестинским движением территории еврейского государства в октябре 2023 года. Израиль добивается освобождения заложников, которые находятся в плену палестинского движения.