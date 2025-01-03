Вестник Кавказа

Израиль нанес более 50 ударов по объектам ХАМАС в Газе

Израиль нанес более 50 ударов по объектам ХАМАС в Газе
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Израильские войска продолжают военную операцию в секторе Газа, несмотря на переговоры по возможному соглашению с ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал более 50 объектов палестинского движения в Газе.

Армия Израиля атаковала более 50 целей ХАМАС в секторе Газа, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. 

"За прошедшие сутки ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 50 террористическим объектам по всему сектору Газа, включая ячейки террористов, склады оружия, подземную инфраструктуру, противотанковые установки и военные структуры ХАМАС"

– пресс-служба ЦАХАЛ 

Сообщается, что израильские ВС провели операцию по уничтожению члена формирований ХАМАС, который обеспечивал функционирование командно-диспетчерского пункта в здании бывшей школы в Дарадж-Туффа. 

Напомним, что Израиль проводит военную операцию против ХАМАС после атаки палестинским движением территории еврейского государства в октябре 2023 года. Израиль добивается освобождения заложников, которые находятся в плену палестинского движения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
890 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Москве со сдержанным оптимизмом отнеслись к информации о скором соглашении по Газе

В Москве со сдержанным оптимизмом отнеслись к информации о скором соглашении по Газе

Россия и Израиль обсудили прогресс в переговорах по сектору Газа

Россия и Израиль обсудили прогресс в переговорах по сектору Газа

Прорыв на переговорах по Газе достигнут – СМИ

Прорыв на переговорах по Газе достигнут – СМИ

Израильский министр отверг соглашение с ХАМАС

Израильский министр отверг соглашение с ХАМАС

Тель-Авив назначил нового посла в Баку

Тель-Авив назначил нового посла в Баку

Возможна ли война Израиля с Ираном и Турцией?

Возможна ли война Израиля с Ираном и Турцией?

Ночных рейсов из России в Израиль не будет еще месяц

Ночных рейсов из России в Израиль не будет еще месяц

Пост 10 тевета: что это такое, чему посвящен, правила и запреты

Пост 10 тевета: что это такое, чему посвящен, правила и запреты

Израиль предложил новое деление территории Сирии

Израиль предложил новое деление территории Сирии

Боевые самолеты Израиля нанесли более 100 ударов по позициям ХАМАС

Боевые самолеты Израиля нанесли более 100 ударов по позициям ХАМАС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы