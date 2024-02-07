Израиль начал новую волну атак на Ливан

ЦАХАЛ сообщает о начале новой волны атак на территорию Ливана. В частности, израильскими военными было ликвидировано несколько огневых точек на ливанской территории.

Армии обороны Израиля активизировала удары по ливанской территории после ракетных пусков. Сообщается, что ракеты пересекли территорию ливанского государства и упали на открытой местности неподалеку от горы Дов.

В результате ответным огнем источники стрельбы были ликвидированы. Также атаке подвергались другие районы ливанской территории.