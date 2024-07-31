Издевавшихся над прохожим молодых людей ищут в Симферополе

Нападение на прохожего расследуют правоохранители в Симферополе, рассказали в крымском управлении СКР. Ранее мужчина стал объектом нападения и издевательств прямо на улице.

Проверку проводят в Симферополе по факту вызвавшего широкий резонанс случая нападения на прохожего, рассказали в СУ СКР по Крыму.

В ведомстве уточнили, что противозаконное деяние было обнаружено при мониторинге соцсетей, в которых распространялся соответствующий видеоролик.

Запись была снята самими нарушителями порядка. На ней несколько молодых мужчин грубо пристают к идущему мимо человеку. Они озвучивает оскорбления в его адрес и угрожают ему, предположительно, пистолетом.

Нападение может быть квалифицировано по статьям 119 и 213 Уголовного кодекса – как угроза убийством и хулиганство.

Следователи займутся установлением личности и поиском всех, кто мог быть причастен к преступлению.