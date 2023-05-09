Избитая в Ингушетии девочка выжила

Опубликовано: 20:57, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что избитая до полусмерти десять дней назад маленькая девочка Самира вернулась в сознание и начала самостоятельно дышать. Она по-прежнему в тяжелом состоянии, но получает все, что нужно для скорейшего выздоровления.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал сегодня на личном Telegram-канале о судьбе четырехлетней Самиры, избитой до полусмерти в последних числах апреля. Следствие полагает, что в семье девочку регулярно истязали ближайшие родственники – мать и бабушка.

Калиматов поведал, что девочка благодаря усилиям ингушских медиков выжила и сегодня наконец-то вернулась в сознание. Врачи смогли отключить искусственную вентиляцию легких, поскольку Самира вновь дышит самостоятельно.

Тем не менее, Самира все еще находится в тяжелом состоянии, и Калиматов подчеркнул, что молится за то, чтобы она смогла преодолеть выпавшие на ее долю недетские испытания. Избивших ее родственников глава Ингушетии назвал безответственными и лишенными сердца.

Как пишет ТАСС, в правительстве Ингушетии пояснили, что у девочки интоксикация и анемия, поэтому ей тяжелее, чем здоровым детям, справляться с последствиями побоев, однако врачи делают все, что нужно, для ее выздоровления.