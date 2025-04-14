Вестник Кавказа

Историческое здание восстановили в Ессентуках

Историческое здание восстановили в Ессентуках
© Фото: администрация Ессентуков
Известной достопримечательности вернули исторический облик в Ессентуках – речь идет о здании Гаазо-Пономаревского источника, которым пользовались казаки еще в 1810 году.

Здание источника, практически положившего начало Ессентукам, снова получило исторический облик, рассказали в администрации города-курорта.

Работы велись в Курортном парке – речь о надкаптажном здании Гаазо-Пономаревского источника. Новый проект почти полностью основан на архитектурных решениях крестообразного строения 1937 года.

Теперь местные жители и гости Ессентуков смогут полюбоваться лепниной, удивительной крышей со шпилем и резными элементами. Украшают здание таблички в дореволюционном стиле.

В ходе работ удалось сохранить зеленые зоны, а также проходы к зданию. Уютную атмосферу создают "винтажные" фонари. Важно, что деревянные части павильона прошли огнезащитную обработку.

Стоит отметить, что именно с Гаазо-Пономаревского источника Ессентуки ведут начало как курорт – еще в 1810 году казачьи лошади пили здесь целебные воды.

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