Историческое здание восстановили в Ессентуках

Здание источника, практически положившего начало Ессентукам, снова получило исторический облик, рассказали в администрации города-курорта.
Работы велись в Курортном парке – речь о надкаптажном здании Гаазо-Пономаревского источника. Новый проект почти полностью основан на архитектурных решениях крестообразного строения 1937 года.
Теперь местные жители и гости Ессентуков смогут полюбоваться лепниной, удивительной крышей со шпилем и резными элементами. Украшают здание таблички в дореволюционном стиле.
В ходе работ удалось сохранить зеленые зоны, а также проходы к зданию. Уютную атмосферу создают "винтажные" фонари. Важно, что деревянные части павильона прошли огнезащитную обработку.
Стоит отметить, что именно с Гаазо-Пономаревского источника Ессентуки ведут начало как курорт – еще в 1810 году казачьи лошади пили здесь целебные воды.