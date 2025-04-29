Гостиницы Ессентуков забронированы на 90%

В нынешнем туристическом сезоне в курортных Ессентуках на Ставрополье ожидается почти полный аншлаг – места размещения на курорте забронированы на 90%, а рост туристического потока составит 100 тысяч человек.

С закрытием пляжей Анапы российские туристы решили заняться собственным здоровьем и обратили свои взоры на курортные Ессентуки в Ставропольском крае – гостиничные номера города забронированы в нынешнем сезоне от 87 до 91%,

Ожидается, что в нынешнем году город-курорт примет на 100 тыс человек, или почти на 10%, больше, чем годом ранее, сообщил глава города-курорта Владимир Крутников, передает ТАСС.

"Я думаю, если в прошлом году было 1,1 млн туристов..., то в этом году еще плюс 100 тыс. точно появится. .. Еще не все места забронированы, но я вам скажу, что процент бронирования сейчас составлят от 87 до 91"

- Владимир Крутников

Ессентуки – давно известный своими минеральными водами оздоровительный курорт, однако здесь есть и прекрасные локации для семейного отдыха, в последнее время с развитием производства отечественных компьютеров получил мощное развитие и промышленный туризм, добавил градоначальник.