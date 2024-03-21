Испания признает водительские права Грузии

Власти Испании намерены признать водительские права, которые были выданы в Грузии. В скором времени их можно будет обменять на аналогичные испанские.

Граждане Грузии смогут поменять свои водительские удостоверения на испанские.

Власти республики собираются заключить с Испанией договор, по которому будет признана действительность водительских прав на территории европейской страны. Об этом сообщается в пресс-службе МВД.

"Соглашение между Грузией и Королевством Испания о взаимном признании и замене водительских прав будет подписано в ближайшее время"

- пресс-служба МВД

Таким образом, не только граждане Грузии смогут поменять права, но и испанцы, которые приедут в Грузию.

Замена прав будет происходить в упрощенном порядке.

Некоторые категории водительских удостоверений будут обмениваться сразу же. Для остальных необходимо сдать экзамен по вождению.