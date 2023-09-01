Ишхан Вердян: власти Армении не хотят мира с Азербайджаном 

Армения развязала сегодня боевые действия на границе с Азербайджаном в направлении на село Зод Кельбаджарского района. О том, кто сегодня в Армении заинтересован в новой войне с Азербайджаном и есть ли вероятность распространения боестолкновений на Карабах, "Вестник Кавказа" поговорил с активистом, блогером Ишханом Вердяном.

Население Армении и армяне, проживающие в Ханкенди, ни в коем случае не хотят повторения войны с Азербайджаном, однако армянские власти продолжают держать в Карабахском экономическом районе Азербайджана свои войска и противодействовать любым возможностям мирно урегулировать отношения с Баку, провоцируя новые масштабные боевые действия. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал армянский активист, блогер Ишхан Вердян, комментируя актуальную повестку нормализации отношений Азербайджана и Армении.



"Как бы Армения ни отрицала это, но ее вооруженные силы в Карабахе, к сожалению, присутствуют. Это было подтверждено главой Совбеза Армении Арменом Григоряном, который через год после завершения войны заявил, что Ереван в Карабах высылает не срочников, а только наемников. Его заявление есть в сети, и оно полностью перекрывает тезис о том, что в Карабахе действует только так называемая "армия обороны", а военнослужащих из Армении там нет", – прежде всего отметил он.



"Лично я знаю несколько конкретных жителей Армении, которые сейчас стоят с оружием в Карабахе и отрабатывают деньги Минобороны Республики Армения. Вывод этих сил и разоружение на местах, скорее всего, будет означать конечную фазу урегулирования. На этом все закончится, но начнется все вовсе не с этого. Выводу войск и разоружению должны предшествовать политические и гуманитарные события, которые создадут атмосферу безопасности и лишат смысла любое военное сопротивление", – обратил внимание Ишхан Вердян.



Активист подчеркнул, что гражданам Армении война не нужна. "Население Армении не заинтересовано в войне и не ищет ее. Потери последней войны раскрыли глаза многим, и было бы очень странным, если бы люди жаждали сейчас войны взамен мирной жизни. Точно так же и армянское население Карабаха не хочет войны, не хочет терять родных. В войне могут быть заинтересованы политики, и так было всегда: война является продолжением политики, ее крайним проявлением", – сказал он.



"Заинтересовано ли в войне правительство Армении? Трудно судить, но все последние заявления и шаги армянской стороны по отдельности можно рассматривать как casus belli. Армения, очевидно, провоцирует войну, не уставая предъявлять претензии Азербайджану и ставя его суверенитет под сомнение. Является ли это курсом самого премьер-министра Пашиняна либо этот курс навязан извне – тоже является предметом спора, но факт остается фактом – власти Армении к миру не идут, власти Армении мира не хотят", – констатировал Ишхан Вердян.



Эксперт указал на невозможность для армян в Ханкенди вести полноценные боевые действия. "Незаконные военные образования в Карабахе не способны оказать существенного сопротивления армии Азербайджана. У них перекрыто любое снабжение, нет тылового обеспечения, нет возможности возместить потери. Если предположить, что события начнут развиваться именно в сторону военного решения, то, скорее всего, все сведется к локальным контртеррористическим операциям с точечными целями. После двух-трех удачных операций вооруженные армяне очень сильно деморализуются и, скорее всего, быстро сложат оружие", – ожидает он.