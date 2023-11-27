Ишхан Вердян: Баку и Ереван совершили прорыв в урегулировании 

Армянский активист, сторонник скорейшей нормализации армяно-азербайджанских отношений Ишхан Вердян оценил первое в истории совместное заявление госаппаратов Азербайджана и Армении как эпохальное событие, открывающее только позитивные перспективы для Южного Кавказа.

Заявление Баку и Еревана от 7 декабря 2023 года – это из ряда вон выходящее событие для южнокавказского региона, подчеркнул в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" активист, блогер Ишхан Вердян, выразив уверенность в его влиянии на историю как армяно-азербайджанских отношений, так и всей Евразии.

"Совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении – это первое событие в таком роде. Я за последние 30 лет не припомню ни одного совместного заявления, согласованного без посредников. Что характерно, первое заявление оказалось настолько эффектным, что его можно назвать настоящим прорывом", - прежде всего сказал он.

"В тексте сказано не только об освобождении удерживаемых лиц, но и об обоюдных реверансах стран на международных площадках, в частности, Армения отзывает свою заявку на СОР-29 в пользу Азербайджана. Нельзя не согласиться, что такого уровня отношений между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой мы еще никогда не видели. Это показывает, насколько эффективными могут быть двусторонние переговоры без посредников, когда каждая сторона продвигает свои интересы, а не идет по навязанному посредниками курсу", - обратил внимание Ишхан Вердян.

"Я оцениваю это событие как эпохальное, которое может полностью изменить ситуацию не только на Южном Кавказе, но и на Евразийском континенте в целом. Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном означает новые, безопасные и удобные торговые пути с востока на запад, и в этом контексте роль и геополитическая субъектность наших стран может многократно возрасти", - прогнозирует активист.

"Если переговоры будут продолжаться в том же двустороннем формате, то я уверен, что к подписанию мирного договора можно прийти за максимально короткое время", - заключил Ишхан Вердян.