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Ирландский гражданин покинул тюрьму в Иране

Ирландский гражданин покинул тюрьму в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Иране вышел из тюрьмы уроженец Ирландии, приговоренной к 6,5 годам заключения за сбор и передачу данных, связанных со сферой безопасности. Его арестовали прошлой осенью во время беспорядков в городе

Гражданина Ирландии выпустили из тюрьмы в Иране. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах ирландского посольства в соцсетях.

Эксперт по туризму, имеющий также гражданство Франции, был арестован в ходе беспорядков в городе Мешхед осенью 2022 года. Его приговорили к 6,5 годам тюрьмы за сбор и передачу данных, связанных со сферой безопасности.

По данным иранских СМИ, во время нахождения в тюрьме 64-летний мужчина общался по телефону со своими родными, а также прибегал к консульским услугам.

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