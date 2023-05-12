Ирландский гражданин покинул тюрьму в Иране

Опубликовано: 12:57, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране вышел из тюрьмы уроженец Ирландии, приговоренной к 6,5 годам заключения за сбор и передачу данных, связанных со сферой безопасности. Его арестовали прошлой осенью во время беспорядков в городе

Гражданина Ирландии выпустили из тюрьмы в Иране. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах ирландского посольства в соцсетях.

Эксперт по туризму, имеющий также гражданство Франции, был арестован в ходе беспорядков в городе Мешхед осенью 2022 года. Его приговорили к 6,5 годам тюрьмы за сбор и передачу данных, связанных со сферой безопасности.

По данным иранских СМИ, во время нахождения в тюрьме 64-летний мужчина общался по телефону со своими родными, а также прибегал к консульским услугам.