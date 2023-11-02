Иранский боевой корабль без предупреждения вошел в Красное море

В Красном море, где йеменские хуситы атакуют якобы следующие в Израиль корабли, без объяснений появился боевой корабль, принадлежащий ВМС Ирана – страны, которая поддерживает хуситскую группировку.

Как рассказали иранские СМИ, эсминец "Альборз" ВМФ ИРИ находится в настоящее время в Красном море. Ночью он пересек Баб-эль-Мандебский пролив.

Военное командование в Тегеране не раскрывается причины передислокации эсминца в Красное море. Официально экипаж корабля продолжает решать традиционную задачу противостояния пиратству и защиты гражданских судов.

При этом единственные активные пираты в Красном море в настоящее время – это поддерживаемые самим Ираном йеменские хуситы. В последнее время они начали под предлогом войны с Израилем нападать на суда, курсирующие через Красное море. У Израиля в этом море есть порт Эйлат, и хуситы пообещали захватывать любые корабли, следующие в Эйлат.

Число пострадавших от нападений хуситов кораблей уже превысило два десятка. Резко возросшая опасность пиратства в Красном море вынудила многие морские компании отказаться от короткого маршрута через Суэцкий канала и направить свои суда в обход Африки.

Появление иранского эсминца может быть связано с намерением США в составе международной коалиции силой обеспечить безопасность судоходства в Красном море. Пока эта коалиция только организуется, Иран может перебросить к месту вероятных боевых действий против хуситов несколько своих боевых кораблей, и "Альборз" – первый из них.