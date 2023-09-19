Иран напомнил о том, что Карабах – часть Азербайджана

Опубликовано: 21:21, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Карабах – это Азербайджан, подчеркнули в МИД Ирана. Также в ведомстве отметили, что ИИ готов организовать встречу в формате «3+3» в этой связи.

МИД Ирана на фоне продолжающейся азербайджанской контртеррористической операцией в Карабахе, о том, что Карабах – это часть Азербайджана.

«Исламская Республика Иран считает Карабах частью Азербайджанской Республики и отмечает, что проблемы, включая права и безопасность его жителей, должны решаться в этих рамках и путем диалога»

– МИД Ирана

Кроме того, в иранском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Тегеран готов организовать встречу в формате «3+3» в этой связи.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.