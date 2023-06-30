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Иран вступит в ШОС 4 июля

Иран вступит в ШОС 4 июля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Официальное вступление Ирана в ШОС будет оформлено на заседании лидеров стран организации, оно состоится 4 июля в Нью-Дели. Прием Тегерана в ШОС станет главным решением саммита.

Иран официально вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества 4 июля в ходе заседания лидеров стран организации, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он напомнил, что сегодня количество стран, желающих наладить контакты с ШОС, растет. Далее Лавров подтвердил принятие Тегерана в организацию в ходе заседания совета глав государств.

Ранее спецпредставитель Владимира Путина по делам ШОС Бахтиер Хакимов рассказал, что главным решением предстоящего саммита организации, который пройдет в Нью-Дели, станет вступление Ирана в ШОС.

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