Иран снова летает в Азербайджан и Армению

Опубликовано: 9:50, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране заявили о возобновлении полетов с Азербайджаном и Арменией.

Власти Ирана приняли решение возобновить перелеты из Ирана в Азербайджан и Армению после успешного проведения в Карабахе контртеррористической операции.

«После начала проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября иранская Организация гражданской авиации в целях безопасности пассажиров приостановила все авиарейсы в Азербайджан и Армению и в обратном направлении» – представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу.

По его словам, накануне, с учетом урегулирования конфликта, перелеты с республиками было решено возобновить.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.