Азербайджан и Иран обсудили операцию в Карабахе

Опубликовано: 20:06, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Представители парламентов Азербайджана и Ирана обсудили планы по развитию двухсторонних отношений. Также Баку проинформировал Иран о реализованной в Карабахе антитеррористической операции.

В среду состоялись переговоры членов рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Ираном с делегацией Меджлиса Исламского совета Ирана.

Депутат Джаваншир Пашазаде рассказал иранской делегации о реализованной локальной антитеррористической операции в Карабахском районе. Баку придает большое значение миру и спокойствию в регионе, подчеркнул он.

Стороны обсудили также развитие дружественных отношений и важность расширения связей Азербайджана с Ираном, перспективы расширения сотрудничества есть в экономической, торговой, логистической и других сферах. Депутат указал на то, что народы двух стран имеют схожую историю, религию, культуру.

Также Джаваншир Пашазаде выразил уверенность, что взаимные визиты и связи парламентов имеют важное значение для развития двусторонних связей.

Члены иранского парламента Захеди Мохаммед Мехди, Пашайи Бахрам Масума, Ализаде Али поблагодарили азербайджанскую сторону за искренний прием. Две страны имеют общие исторические и культурные ценности, заметили делегаты. Тегеран заинтересован в развитии более тесного сотрудничества с Баку в различных сферах, имеются широкие возможности для расширения связей.

Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана, Карабах является азербайджанской землей, добавили иранские визитеры.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.