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Иран расширит линейку своих ракет-носителей

Иран расширит линейку своих ракет-носителей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран намерен разработать новую, более мощную ракету-носитель, которая сможет выводить его спутники на геостационарную орбиту.

Иранские ученые начали разработку принципиально новой ракеты-носителя "Сарир", которая позволит выводить спутники на геостационарную орбиту, заявил глава Космического агентства Ирана Хасан Салари.

"Мы приступили к первому шагу по достижению геостационарной орбиты. Минобороны заключило контракт на создание экспериментального образца ракеты-носителя "Сарир" для суборбитальных и орбитальных полетов, начался процесс его строительства"

- Хасан Салари

В то же время Иран продолжит модернизировать уже отработанную промышленностью и показавшую отличные характеристики ракету-носитель "Симорг", создавая новые ее поколения, пишет иранское информационное агентство ISNA.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 27 сентября ВКС Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение иранских вооруженных сил) с помощью ракеты-носителя Ghassed успешно вывели на околоземную орбиту третий военный спутник - Nour 3. Позднее стало известно, что Иран планирует до конца иранского года (март 2024 года) запустить на орбиту еще два спутника.

Иранские ракеты: история, характеристики, потенциал

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