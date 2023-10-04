Иран расширит линейку своих ракет-носителей

Опубликовано: 16:12, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран намерен разработать новую, более мощную ракету-носитель, которая сможет выводить его спутники на геостационарную орбиту.

Иранские ученые начали разработку принципиально новой ракеты-носителя "Сарир", которая позволит выводить спутники на геостационарную орбиту, заявил глава Космического агентства Ирана Хасан Салари.

"Мы приступили к первому шагу по достижению геостационарной орбиты. Минобороны заключило контракт на создание экспериментального образца ракеты-носителя "Сарир" для суборбитальных и орбитальных полетов, начался процесс его строительства"

- Хасан Салари

В то же время Иран продолжит модернизировать уже отработанную промышленностью и показавшую отличные характеристики ракету-носитель "Симорг", создавая новые ее поколения, пишет иранское информационное агентство ISNA.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 27 сентября ВКС Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение иранских вооруженных сил) с помощью ракеты-носителя Ghassed успешно вывели на околоземную орбиту третий военный спутник - Nour 3. Позднее стало известно, что Иран планирует до конца иранского года (март 2024 года) запустить на орбиту еще два спутника.