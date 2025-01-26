Вестник Кавказа

Иран пригрозил США ответными действиями

Иран пригрозил США ответными действиями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране заявили, что Иран нападет на безопасность США. Ранее Дональд Трамп подписал указ о наращивании давления на Тегеран.

Иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран предпримет ответные действия против США, если Ирану будут угрожать.

Аятолла сообщил, что, если от Вашингтона продолжат поступать угрозы в сторону Тегерана и если он их реализует, то Иран нападет на безопасность Штатов.

"Если будут нам угрожать, мы будем угрожать им. Если они реализуют эту угрозу, мы тоже реализуем угрозу. Если они атакуют безопасность нашего народа, мы также, несомненно, атакуем их безопасность"

- Али Хаменеи

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал "очень жесткий" указ, который предусматривает восстановление политики давления на Тегеран.

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