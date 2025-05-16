Иран поставил на паузу продолжение переговоров с США

Власти Ирана пока не решили, будут ли они продолжать переговоры с США по своей ядерной программе и есть ли в них смысл – причина в том, что их участники просто "давят" на ИРИ, что не способствует диалогу.

Иранские власти все еще раздумывают над тем, имеет ли смысл вести следующий, пятый по счету раунд переговоров с США, заявил сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Одно уже ясно: Иран не поддастся необоснованному давлению из-за рубежа в виде необычных заявлений и необоснованных требований США, на которое уже пришлось реагировать руководству страны: они лишь вредят конструктивному диалогу, цитирует его слова иранское информационное агентатво Tasnim.

"Если другие стороны хотят транспарентности в отношении нашей мирной ядерной программы, то мы готовы. Но в ответ они должны снять санкции, которые несправедливо ввели, делая ложные заявления по поводу нашей деятельности в ядерной сфере"

- Аббас Аракчи

Иран все равно продолжит обогащать уран независимо от того, будет или не будет заключено соглашение по его ядерной программе, добавил министр.

Напомним, ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что переговоры с США по ядерной проблеме не приведут к результату. Иран не станет демонтировать центрифуги для обогащения урана и не будет полностью прекращать процесс. Это было сказано в контексте переговоров с Вашингтоном, добавил Хаменеи.